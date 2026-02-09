إعلان

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة

كتب : مصراوي

07:50 ص 09/02/2026

معبر رفح

وكالات
استقبل معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، وسط إجراءات منظمة لتسهيل حركة الدخول، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الفلسطينيين وتيسير عبورهم، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وتمركزت فرق من الهلال الأحمر المصري عند المعبر لتيسير حركة العائدين وتقديم الدعم اللازم، بالتزامن مع حالة استنفار في الجانب المصري من معبر رفح، لتسهيل دخول الفلسطينيين إلى القطاع وضمان انسيابية مرور المساعدات الإنسانية.

معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

