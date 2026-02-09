طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بعدة مناطق بالعبور الجديدة

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة عن طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمواقع متميزة بعدة مناطق وأحياء داخل المدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لدعم الأنشطة التجارية والخدمية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السكان وتعزز مناخ الاستثمار بالمدينة.

وأكد جهاز المدينة أن المزاد سيقام يوم 17 فبراير الجاري.

وأوضح الجهاز أن المحال المطروحة تتوزع على عدد من الأحياء والمناطق الحيوية، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

أولًا: منطقة الحرية – الحي 39 (منطقة 2600 فدان سابقًا):

طرح عدد (6) محلات أرقام (1 – 3) أسفل عمارات أرقام (202 – 203 – 204)، بمساحة 16 م² لكل محل.

ثانيًا: منطقة المجد – الحي 39 (منطقة 2600 فدان سابقًا):

طرح عدد (6) محلات أرقام (1 – 3) أسفل عمارات أرقام (612 – 562 – 606)، بمساحات تتراوح من 14.50 م² إلى 20.14 م².

ثالثًا: منطقة عمارات الياقوت – الحي 14:

طرح عدد (1) محل رقم (5) بمساحة 20.72 م² بالسوق التجاري رقم (54).

طرح عدد (1) محل رقم (1) بمساحة 31.80 م² بالسوق التجاري رقم (55).

رابعًا: منطقة البستان – الحي 16:

طرح عدد (3) محلات + صيدلية أرقام (1 – 2 – 3 – 7)، بمساحات تتراوح من 20 م² إلى 39.50 م²، وذلك بالسوق التجاري رقم (18).

خامسًا: منطقة سكن مصر – الحي 39 (منطقة 2600 فدان سابقًا):

طرح عدد (2) محل أرقام (1 – 4)، بمساحات تتراوح من 19.50 م² إلى 20.57 م²، بالسوق التجاري رقم (14).

سادسًا: منطقة الكرامة – الحي 39 (منطقة 2600 فدان سابقًا):

طرح عدد (1) محل رقم (3) بمساحة 20 م²، بالسوق التجاري رقم (5).

وأوضح الجهاز أن الطرح يتم وفقًا للشروط التالية:

تُطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العبور الجديدة نظير سداد مبلغ (299 جنيهًا) فقط (مائتان وتسعة وتسعون جنيهًا) لكل محل أو الصيدلية.

تعقد جلسة المزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/2/2026.

يتم سداد تأمين دخول المزاد للصيدلية بمبلغ (100,000 جنيه) (مائة ألف جنيه)، في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم سداد تأمين دخول المزاد لكل محل بمبلغ (50,000 جنيه) (خمسون ألف جنيه)، في موعد غايته جلسة المزاد.

يلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد (10% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الإجمالية فور رسو المزاد، وذلك لكل محل أو الصيدلية.

يتم سداد مصاريف الصيانة المقررة خلال شهر وقبل الاستلام.

يتم سداد باقي قيمة المحل أو الصيدلية بنظم تقسيط ميسرة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

يحق للراغبين في دخول المزاد إجراء المعاينة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية.