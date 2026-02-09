إعلان

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

كتب : مصراوي

08:30 ص 09/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر، وزيادة الفرص الاستثمارية بها.

كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية في مجالات التخطيط العمراني والتشغيل الفندقي والاستدامة.

