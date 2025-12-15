رئيس جنايات الجيزة السابق: المال السياسي أفسد انتخابات دائرتي

كتب- رمضان يونس:

نظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، 32 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية جرى إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.

وخلال نظر الطعون، قدم المستشار صلاح محجوب، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق والمرشح عن دائرة المراغة، لهيئة المحكمة مستندات قانونية، إلى جانب فلاشة إلكترونية وعدد من الصور الملتقطة أمام بعض اللجان، قال إنها تُظهر أنصار أحد المرشحين أثناء توزيع رشاوى انتخابية على الناخبين مقابل الحصول على أصواتهم لصالح مرشحة بعينها.

واستند "محجوب" في طعنه أمام هيئة المحكمة إلى سببين رئيسيين؛ أولهما ارتكاب مخالفات تتعلق بالرشاوى والتزوير لصالح بعض المرشحين، سواء من خلال استغلال الجمعيات الخيرية واستمالة الناخبين بالمال والسلع التموينية، أو عبر ممارسات مخالفة داخل اللجان. أما السبب الثاني، فيتمثل في حدوث تزوير داخل بعض اللجان، من خلال تصويت أكثر من ناخب لصالح مرشح واحد دون التوقيع في كشوف الحضور.

وأوضح أن الطعن المُقام يحمل رقم 7809 لسنة 82 قضائية عليا، ويطعن على نتيجة انتخابات دائرة المراغة، التي تنافس فيها كل من العمدة هاشم محمد هاشم، واللواء محمود علي حسن، وخيري الجيوشي أبو عجاج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في ختام الجولة الأولى، فوز 6 مرشحين، مع إجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مقعدًا، وذلك في محافظات المرحلة الأولى، عقب تصويت المصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا من تلقي الطعون المقدمة على النتائج، وبدأت بالفعل نظرها والفصل فيها وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يمنح المحكمة مهلة 10 أيام للبت في الطعون.

