أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على 9 متهمين في قضية "خلية العجوزة"

كتب : صابر المحلاوي

05:07 م 15/12/2025

سجن - تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهمين اثنين، وبالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العجوزة".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين وآخرين إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وذلك وفقًا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.

محكمة جنايات مستأنف بدر خلية العجوزة حمادة الصاوي

