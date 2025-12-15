إعلان

جيل الثمانينيات "كبار سن".. هل أصدرت الصحة العالمية هذا التصنيف الصادم؟

كتب : مصراوي

05:38 م 15/12/2025

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار منشور ساخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بين مواليد ثمانينات القرن الماضي، بعدما زعمت بعض الحسابات، على سبيل الدعابة، أن منظمة الصحة العالمية صنّفتهم ضمن فئة كبار السن.

وبحسب المعايير المعتمدة دوليًا، فإن تصنيف كبار السن يبدأ من سن الـ60، في حين أن أكبر مواليد الثمانينيات لم يتجاوزوا حتى اليوم منتصف الأربعينيات من العمر، ما ينفي صحة ما تم تداوله.

وتُظهر تصنيفات الأعمار المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أن فئة الشباب تمتد من 25 إلى 44 عامًا، تليها مرحلة منتصف العمر من 44 إلى 59 عامًا، ثم كبار السن من 60 إلى 74 عامًا، فالشيخوخة هي ما فوق الـ75 عامًا، بينما يُصنّف من تجاوزوا الـ90 ضمن فئة المعمّرين.

1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية كبار السن منتصف العمر تصنيفات عمرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء