جيل الثمانينيات "كبار سن".. هل أصدرت الصحة العالمية هذا التصنيف الصادم؟

أثار منشور ساخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بين مواليد ثمانينات القرن الماضي، بعدما زعمت بعض الحسابات، على سبيل الدعابة، أن منظمة الصحة العالمية صنّفتهم ضمن فئة كبار السن.

وبحسب المعايير المعتمدة دوليًا، فإن تصنيف كبار السن يبدأ من سن الـ60، في حين أن أكبر مواليد الثمانينيات لم يتجاوزوا حتى اليوم منتصف الأربعينيات من العمر، ما ينفي صحة ما تم تداوله.

وتُظهر تصنيفات الأعمار المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أن فئة الشباب تمتد من 25 إلى 44 عامًا، تليها مرحلة منتصف العمر من 44 إلى 59 عامًا، ثم كبار السن من 60 إلى 74 عامًا، فالشيخوخة هي ما فوق الـ75 عامًا، بينما يُصنّف من تجاوزوا الـ90 ضمن فئة المعمّرين.