قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة طفل زوجته بسبب بكائه بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب، والتخلص من جثته بإلقائها في منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل رضيع وسط منطقة زراعية بكرداسة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمت معاينة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوج والدة الطفل أنهى حياته بسبب بكائه، ثم قرر التخلص من الجثة في مكان العثور عليها خشية اكتشاف جريمته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحُرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.