إعلان

قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة طفل زوجته بسبب بكائه بكرداسة

كتب : صابر المحلاوي

05:03 م 15/12/2025

سجن- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب، والتخلص من جثته بإلقائها في منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل رضيع وسط منطقة زراعية بكرداسة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمت معاينة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوج والدة الطفل أنهى حياته بسبب بكائه، ثم قرر التخلص من الجثة في مكان العثور عليها خشية اكتشاف جريمته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحُرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة مركز شرطة كرداسة مديرية أمن الجيزة جثة طفل رضيع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء