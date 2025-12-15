إحالة أوراق عامل قتل طفلاً من ذوي الهمم بالدقهلية للمفتي

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة 14 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وذلك لإدانته بقتل نجل عشيقته من ذوي الإعاقة نتيجة وجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه، بهدف التخلص من الطفل ليتسنى له الزواج من والدته.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامرو، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة، في القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة قد أحال المتهم محمود ر.م.ص، 30 عامًا، عاطل ومقيم مركز المحلة محافظة الغربية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنه في يوم 31/8/2023 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل محمد جعفر رفعت، الذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا من ذوي الإعاقة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، نتيجة علاقته العاطفية بوالدة الطفل ورغبته في التخلص منه لكونه عقبة أمام زواجه منها، عقد العزم على قتله. وعندما انفرد بالطفل في المسكن، استغل إعاقته وعدم قدرته على الحركة، وقام بكتم أنفاسه ورطم رأسه بالأرض عمدًا لإزهاق روحه، مما تسبب في الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وشهدت الشاهدة الأولى شيماء ع.ح، 33 عامًا، ربة منزل ومقيمة ميت عاصم مركز منية النصر، بأن المتهم قام بكتم أنفاس الطفل ورطم رأسه بالأرض أثناء تواجده في المسكن، وأنها بادرَت بنقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المتهم استغل إعاقته لتسهيل الزواج من والدته بعد طلاقها من والده.

كما شهد الرائد محمد صبح أبوالمجد، رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر، بأن تحرياته السرية أكدت ارتكاب المتهم للواقعة ووجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه، حيث كانت الأم تقيم مع الطفل والمتهم في مسكن شقيقتها قبل الحادث.