كتب- هاني صابر:

شهد عام 2025 دخول نجمات القفص الذهبي بعد عزوفهن عن الزواج لبعد الأربعين عاما، وزواج نجمات شابات من أشخاص داخل الوسط الفني وخارجه.

ونستعرض لكم حصاد زيجات الوسط الفني لعام 2025 في السطور التالية:

مي عز الدين - أحمد تيمور

تزوجت النجمة مي عز الدين من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور في نوفمبر 2025، لتعلن عن توديع العزوبية في عمر الـ 45 عاما.

منة شلبي - المنتج أحمد الجنايني

تزوجت النجمة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني في أكتوبر 2025 لتودع عزوبيتها عن عمر 43 عاما.

آمال ماهر - علي محجوب

تزوجت المطربة آمال ماهر بشخص من خارج الوسط الفني وهو على محجوب رجل أعمال مصري يعمل في مجال الاستثمار والعقارات في نوفمبر 2025 ، وذلك بعمر 40 عاما.

نسرين طافش - أحمد جوهر

احتفلت الفنانة نسرين طافش بزواجها من رجل الأعمال أحمد جوهر في أبريل 2025، وذلك بعمر 43 عاما.

رانيا يوسف - أحمد جمال

تزوجت الفنانة رانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال في سبتمبر 2025 بعمر 52 عاما.

أمينة خليل - المصور أحمد زعتر

تزوجت الفنانة أمينة خليل من المصور أحمد زعتر في مايو 2025 لتودع العزوبية عن عمر 37 عاما.

أروى جودة - جون باتيست

تزوجت الفنانة أروى جودة من رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست في نوفمبر 2025، وذلك بعمر 46 عاما.

ليلى زاهر - الفنان والمنتج هشام جمال

تزوجت الفنانة ليلى أحمد زاهر من الفنان والمنتج هشام جمال في أبريل 2025 بعمر 22 عاما.

رنا رئيس - يسري علي

تزوجت الفنانة رنا رئيس بشخص من خارج الوسط الفني يدعى يسري علي في مايو 2025 ، وذلك بعمر 26 عاما.

هاجر السراج - عمر الكرم

تزوجت الفنانة هاجر السراج بشخص من خارج الوسط الفني ويدعى عمر الكرم في سبتمبر 2025 بعمر 30 عاما.

حاتم صلاح - نهلة راغب

احتفل الفنان حاتم صلاح بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نهلة راغب في أكتوبر 2025 .

سارة درزاوي - أحمد النجار

احتفلت الفنانة سارة درزاوي بزفافها على شخص من خارج الوسط الفني يدعى أحمد النجار في يناير 2025 بعمر 33 عاما.

مي فاروق - محمد العمروسي

احتفل الفنان محمد العمروسي بزواجه على الفنانة مي فاروق في يناير 2025 .

هايدي موسى - الإعلامي محمد غانم

احتفلت المطربة هايدي موسى صاحبة الـ 32 عاما بزواجها على الإعلامي محمد غانم في نوفمبر 2025 .

المخرجة إيناس الدغيدي - أحمد سوكارنو

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي صاحبة الـ 72 عاما بزواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو عبد المنعم في أكتوبر 2025.

دارين حداد - إبراهيم الخشاب

احتفلت الفنانة دارين حداد بزواجها بشخص من خارج الوسط الفني وهو الطيار المصري إبراهيم الخشاب في ديسمبر 2025 ، وذلك عن عمر 45 عاما.

مي الغيطي - أندرياس براون

تزوجت الفنانة مي الغيطي من الطبيب البريطاني أندرياس براون في أبريل 2025 ، وذلك بعمر 27 عاما.