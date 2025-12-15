تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية جرى إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس 11 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في ختام الجولة الأولى، فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا، وذلك في محافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا من تلقي الطعون المقدمة على النتائج، وبدأت بالفعل نظرها والفصل فيها، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يمنح المحكمة مدة 10 أيام للبت في الطعون.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وفق قرار الهيئة، فوز 6 مرشحين، مع الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا، في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار