تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية خلية الظاهر لـ 10 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظاهر"، إلى جلسة 10 فبراير المقبل، لسماع الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تمويل الإرهاب، كما وُجهت للمتهمين من الرابع حتى الثامن تهمة الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، بينما أُسند إلى المتهمين من التاسع حتى الأخير تهمة مشاركة الجماعة الإرهابية محل القضية.

