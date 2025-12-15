مرشحان عن دائرة طهطا يتقدمان بطعن على نتيجة انتخابات النواب | مستند

حصل "مصراوي" على أسماء المرشحين الذين تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتائج الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفق الكشف، تقدم 32 مرشحًا بطعون أمام الإدارية العليا، من بينهم المستشار صلاح محجوب، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، وهاشم محمد هاشم عن دائرة المراغة، وعن الدائرة الرابعة طهطا، تقدم كل من إيهاب محمد عبد العزيز (إيهاب أبو عقيل) وسعد الدين يونس.

وتنظر المحكمة اليوم الاثنين 32 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية ملغاة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس 11 ديسمبر. وتشمل غالبية الطعون المقدمة محافظات سوهاج وقنا والبحيرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في ختام الجولة الأولى فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا بمحافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وانتهت المحكمة من تلقي الطعون وبدأت النظر فيها وفق الجدول الزمني الذي منح المحكمة 10 أيام للبت في الطعون.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وفق قرار الهيئة، فوز 6 مرشحين، مع إجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من بين 70 مرشحًا في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

