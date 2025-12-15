بالصور- تشييع جنازة طالب توفي بشكل مفاجئ في صالة جيم بكفر الشيخ

شيع أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جنازة الطالب الجامعي أحمد حسن المنطاوي، 21 عامًا، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء ممارسته التمارين الرياضية بإحدى صالات الألعاب الرياضية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطالب الراحل من مسجد المرسي بمدينة بيلا، بحضور عدد كبير من زملائه وأصدقائه وأفراد أسرته، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بالمدينة.

وكانت المدينة قد شهدت حالة من الحزن بعد وفاة الطالب، الذي كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة أو مشكلات صحية سابقة، وفقًا لما أكده أصدقاؤه. وأشاروا إلى أنه تعرض لهبوط حاد في ضغط الدم أثناء أداء التمارين، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منصات للنعي والحزن، حيث نشر الرواد صور الطالب وكلمات التعازي، فيما نعت كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس وفاة الطالب.