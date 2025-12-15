إعلان

بالصور- تشييع جنازة طالب توفي بشكل مفاجئ في صالة جيم بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

05:16 م 15/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال تشييع الجنازة
  • عرض 8 صورة
    لحظة تشييع الجنازة
  • عرض 8 صورة
    جانب الجنازة
  • عرض 8 صورة
    مشهد من الجنازة
  • عرض 8 صورة
    مشهد من تشييع الجنازة
  • عرض 8 صورة
    الاهالي يشيعون الجنازة
  • عرض 8 صورة
    لحظة خروج الجثمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيع أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جنازة الطالب الجامعي أحمد حسن المنطاوي، 21 عامًا، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء ممارسته التمارين الرياضية بإحدى صالات الألعاب الرياضية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطالب الراحل من مسجد المرسي بمدينة بيلا، بحضور عدد كبير من زملائه وأصدقائه وأفراد أسرته، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بالمدينة.

وكانت المدينة قد شهدت حالة من الحزن بعد وفاة الطالب، الذي كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة أو مشكلات صحية سابقة، وفقًا لما أكده أصدقاؤه. وأشاروا إلى أنه تعرض لهبوط حاد في ضغط الدم أثناء أداء التمارين، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منصات للنعي والحزن، حيث نشر الرواد صور الطالب وكلمات التعازي، فيما نعت كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس وفاة الطالب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ صالة جيم مدينة بيلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء