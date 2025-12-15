إعلان

"داعش" تتبنى الهجوم على دورية أمنية سورية في إدلب

كتب : مصراوي

05:32 م 15/12/2025

"داعش" تتبنى الهجوم على دورية أمنية

دمشق - (د ب أ)

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الإثنين استهداف دورية تابعة للأمن الداخلي عند الجسر الجنوبي لمدينة معرة النعمان بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة شخص آخر.

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن "جنودها هاجموا دورية للحكومة السورية المرتدة على طريق معرة النعمان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة خامس وتضرر آليتهم"، مضيفةً أن منفذي الهجوم عادوا إلى مواقعهم سالمين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان مساء أمس الأحد "استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب محافظة إدلب".

وأضاف البيان أنه "في يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة تنظيم داعش، تسلل شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي إلى موقع الاجتماع، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين".

استهداف دورية أمنية إدلب داعش سوريا

