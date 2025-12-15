دفاع مرشحين عن دائرة سوهاج: قدمنا مستندات تؤكد أخطاء الحصر العددي

كتب – رمضان يونس:

بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر 32 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس 11 ديسمبر.

وتقدم الطاعنون عن الدائرة الأولى في سوهاج بدعوى وجود أخطاء حسابية بمحاضر الحصر العددي، واستخدام قشط ومزيل، ووجود كشفين داخل إحدى اللجان. وقدّم الطاعنون للمحكمة مستندات رسمية تؤكد صحة هذه الأخطاء من قبل رئيس اللجنة.

وشملت غالبية الطعون المقدمة إلى الإدارية العليا محافظات سوهاج وقنا والبحيرة.

كما قدم المستشار صلاح محجوب، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، طعنًا رقم 7809 لسنة 82 عن نتيجة انتخابات دائرة المراغة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في ختام الجولة الأولى فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا في محافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا من تلقي الطعون وبدأت نظرها بالفعل، وفق الجدول الزمني الذي منح المحكمة 10 أيام للبت في الطعون.

