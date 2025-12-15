العمدة هاشم: قدمنا مستندات وصور تثبت المال السياسي في دائرة المراغة

كتب - رمضان يونس:

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر 32 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية جرى إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس 11 ديسمبر.

وخلال الجلسة قدم المرشحان هاشم محمد (العمدة) وخيري للهيئة مستندات وفلاشة إلكترونية، إضافة إلى صور التُقطت أمام اللجان تُظهر بعض أنصار مرشح يوزعون رشاوى للناخبين لصالحه، وتؤكد حدوث تجاوزات في لجنتين (28 و41).

وكان المستشار صلاح محجوب، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، قد قدم طعنه رقم 7809 لسنة 82 عن نتيجة انتخابات دائرة المراغة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في ختام الجولة الأولى، فوز 6 مرشحين وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا، في محافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا من تلقي الطعون، وبدأت بالفعل نظرها والفصل فيها وفق الجدول الزمني الذي منح المحكمة 10 أيام للبت في الطعون.

وشملت نتائج الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وفق قرار الهيئة، فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.