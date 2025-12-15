10 يناير.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية خلية المرج الثالثة

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم، وآخرين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، وذلك لجلسة 10 يناير المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

أفاد أمر الإحالة بانضمام المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال عام 2022، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات والإضرار بالوحدة الوطنية، وذلك بالانضمام إلى جماعة الإخوان.

كما نُسب إلى المتهمين من الثالث عشر حتى التاسع عشر تمويل الإرهاب، عبر توفير مستندات مزورة شملت تذاكر سفر وقيدًا عائليًا وشهادات ميلاد، لاستخدامها في تسهيل تحركات بعض المتهمين.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الثامن عشر تهمة تزوير أوراق أميرية ونسبها زورًا إلى موظفين عموميين، فيما اشترك عدد من المتهمين في جرائم التزوير بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية.

