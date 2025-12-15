إعلان

"أمام أعظم أب ورئيس".. مصطفى حجاج يعلن مشاركته في احتفالية كبيرة

كتب : مصطفى حمزة

02:56 م 15/12/2025

مصطفى حجاج

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب مصطفى حجاج، عن استعداده للمشاركة بالغناء في احتفالية كبرى، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن مصطفى حجاج عن المشاركة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إن شاء الله استنوني، في أكبر احتفالية، أمام أعظم رئيس وأب وحبيبي الرئيس عبدالفتاح السيسي".

من ناحية أخرى يستعد المطرب مصطفى حجاج، للمشاركة مع المطربين محمد فؤاد، رامي عياش، كارمن سليمان، في إحياء حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى.

