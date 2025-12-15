الداخلية تكشف مشاجرة دامية بـ"بندقية آلية وعصي" بسبب ماشية في الدلنجات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة البحيرة.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بدائرة مركز شرطة الدلنجات بين طرف أول مكون من 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص ثلاثة منهم مصابين، بسبب خلاف على تواجد الماشية المملوكة للطرف الأول في أرض زراعية ملك لهم.

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم السلاح المستخدم في الاعتداء، شملت عصي خشبية وبندقية آلية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهم.

