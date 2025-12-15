تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، بينما استقر في بنكي البركة وكريدي أجريكول، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.