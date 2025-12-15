إعلان

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:54 م 15/12/2025

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، بينما استقر في بنكي البركة وكريدي أجريكول، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

