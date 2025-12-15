"المتحف الكبير" يحدد كوتة مرنة للمصريين والأجانب خلال الزيارات

كتب- محمد أبوبكر:

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن تطبيق نظام "كوتة" لتحديد نسب زيارة المصريين والأجانب، بما يضمن تنظيم حركة الدخول وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الزائرين.

وأوضح غنيم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن نسب الزيارة تتراوح بين 40% و60%، وهي نسب مرنة تختلف وفق التوقيتات ومعدلات الإقبال، وليست ثابتة على مدار العام.

وأشار إلى أنه مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس وارتفاع أعداد السائحين، سيتم تخصيص النسبة الأكبر للزائرين الأجانب، بينما سيتم زيادة حصة المصريين خلال إجازة نصف العام تماشيًا مع ارتفاع الإقبال المحلي، وبما يحقق العدالة بين جميع الزائرين.