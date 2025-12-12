ضبط 119 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية جهودها للسيطرة على الحالة المرورية بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 119336 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات متعلقة بشروط التراخيص.

كما تم فحص 1496 سائقاً، وتبين إيجابية 58 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الوزارة حملاتها الانضباطية التي أسفرت عن ضبط 718 مخالفة مرورية تشمل تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات تراخيص، ومخالفات أمن ومتانة.

وتم فحص 106 سائقين، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات، وتم ضبط 13 شخصاً صادر ضدهم 28 حكماً قضائياً، إضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المنظمة للمرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين.