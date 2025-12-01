أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الأول لعملية تصويت المصريين في الخارج بالدوائر الملغاة وجولة الإعادة في دائر إطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في 31 مقرًا انتخابيًا.

وأشار بنداري إلى أن آخر مقر انتخابي أغلق أبوابه اليوم كان في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وذلك نظرًا لفارق التوقيت، مؤكدًا أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم داخل جميع المقرات، دون تسجيل معوقات تؤثر على سير عملية الاقتراع.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة أن عملية تصويت المصريين بالخارج تستمر ليوم غدًا الثلاثاء وفق الجدول الزمني المعلن، على أن تتواصل الاستعدادات داخل مصر لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة لاحقًا.