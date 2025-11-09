بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1808 لسنة 2025، بـ رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد، الموافق 9 نوفمبر 2025.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه: "تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أشرف محمد عبد العزيز وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمود)."

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

وشمل القرار رد الجنسية لكل من: أشرف محمد عبد العزيز، محمد فتوح محمود، فاروق محمد الدسوقي، سيد عبد الخالق علي، ماجد فؤاد إبراهيم، محمد أحمد السيد، صبري عراقي السيد، إسلام أبو بكر مصطفى، حسني السيد أحمد، هاني عرفة أيوب، أشرف محروس محمد، محمد عبد الحليم حسنين، الطفل معاذ رامي عبد المنعم، الطفلة ملك رامي عبد المنعم، السيدة أوليفيا فريجا كريستنسن محمد فاروق، السيدة نورهان يحيى محمد، السيدة بسمة يوسف محمد، السيدة لبنى علي رزق، السيدة سارة عبد الناصر خليفة، السيدة رولا عمرو يحيى، السيدة شيماء محمد محمود.

