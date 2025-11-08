القبض على المتهم بالتحرش بفتاة في وسط الشارع

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، بينهم 6 أشخاص لهم سجل جنائي، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

كما تم ضبط 19 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

