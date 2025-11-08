كتب- أحمد أبو النجا:

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لمتابعة سير عملية التصويت للمصريين بالخارج في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأجرى المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية، اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، للاطلاع على مستجدات التصويت في اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج.

ووجّه بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزير الخارجية ووزارة الخارجية على التعاون الكامل وافتتاح المقرات الانتخابية الجديدة الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة سير عملية التصويت في اليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين في الخارج داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة حول العالم.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين، ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، بواقع قائمة واحدة في كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

وتُجرى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للتصويت يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 نوفمبر بالداخل، على أن يتم إعلان النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر الجاري.

أما جولة الإعادة، فتُعقد في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 11 ديسمبر المقبل.

