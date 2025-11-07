القبض على المتهم بالتحرش بفتاة في وسط الشارع

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة محاولة بتر يد سائق بميت غمر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتحرش بفتاة في وضح النهار بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا؛ حيث تمكنت قوة أمنية من ضبطه خلال تواجده في محافظة الإسكندرية

رصد الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمنطقة، قيام المتهم بتتبع الفتاة والتحرش بها أثناء سيرها في الشارع، ما أثار خوفها وفزعها ودفعها للإسراع في الابتعاد عنه.

وقالت القائمة على النشر إن السائح بدا في حالة غير متزنة ويبدو في أنه كان حالة سكر شديدة، ومتعاطي للمواد المخدرة.

تم تحرير محضر؛ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.