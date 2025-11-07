إعلان

تفاصيل "معركة بالأسلحة" بسبب خلاف على سمسرة شقة في الشرابية

كتب- صابر المحلاوي:

08:51 م 07/11/2025

''معركة بالأسلحة'' بسبب خلاف على سمسرة شقة في الشر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة مساكن ناصر بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، كما أثبتت التحريات وقوع مشاجرة بين طرف أول: سيدة ونجلتها وشخصين (أُصيب 3 منهم بكدمات وجروح متفرقة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض)، وطرف ثان: عامل (مصاب بجرح، وبحوزته سلاح أبيض)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات مالية على سمسرة إحدى الشقق بين السيدة من الطرف الأول والعامل من الطرف الثاني، تطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلافات مالية سمسرة شقة مشاجرة بالأسلحة الشرابية

