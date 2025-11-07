مكالمة مزيفة.. سقوط نصابين سرقوا أموال أجنبية باسم البنك

كشفت الإدارة العامة للأموال العامة غموض واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد مكالمة هاتفية وهمية.

بدأت القصة عندما تلقت السيدة اتصالًا من شخصين قدما نفسيهما باعتبارهما موظفين بخدمة عملاء أحد البنوك، وطلبا منها بعض البيانات بدعوى تحديث معلومات الحساب، لتفاجأ لاحقًا باختفاء مبلغ مالي كبير من حسابها.

على الفور باشرت أجهزة وزارة الداخلية تحرياتها، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهما شخصان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وخلال التفتيش، عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأربعة هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تُثبت تورطهما في الجريمة.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، إضافة إلى تورطهما في ثلاث جرائم نصب أخرى استخدما فيها الأسلوب نفسه بانتحال صفة موظفي بنوك للاستيلاء على أموال العملاء.