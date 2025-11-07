حريق داخل محل أدوات منزلية بحدائق الأهرام

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع داخل محل للأدوات المنزلية بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في محل أدوات منزلية بالدور الأرضي أسفل عقار مكون من 6 طوابق، بالقرب من بوابة 4، عمارة رقم 464 بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور، انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي الأدوار السكنية أو المحال المجاورة، فيما تولت قوات الدفاع المدني أعمال الإخماد والتبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل المحل، ما أدى لاشتعال النيران في محتويات المكان بسرعة، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال.

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي دون أن يمتد إلى الطوابق العليا أو يسبب أضرارًا بالمباني المجاورة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر.