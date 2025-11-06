كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب " يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية).

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضًا:

"وطن 7".. مزاد علني على لوحة سيارة مميزة يقترب من نصف مليون جنيه

"ما تكلمش أختي".. حكاية جملة انتهت بجريمة شرف في ميت غمر

"فدا روحه بايده".. قصة "محمود" قُطع ذراعه دفاعًا عن زوجة شقيقه من التحرش