عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط طالب أدى حركات استعراضية بسيارته في الشرقية

كتب : علاء عمران

12:39 م 06/11/2025

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب " يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية).

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

