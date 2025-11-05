"وطن 7".. مزاد علني على لوحة سيارة مميزة يقترب من نصف مليون جنيه

أعلنت بوابة مرور مصر عبر منصتها الإلكترونية، طرح لوحة معدنية مميزة تحمل حروف وأرقام "و ط ن 7" في مزاد علني، حيث وصل سعرها حتى الآن إلى 475 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان، على أن تنتهي المزايدة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.

وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، خدمة الحصول على لوحات معدنية مميزة من خلال المزادات المفتوحة عبر الإنترنت، ضمن جهود التسهيل على المواطنين وإنهاء الخدمات المرورية دون الحاجة إلى الذهاب للوحدات.

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة عبر بوابة مرور مصر:

1- الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

2- اختيار خدمة "لوحتك" من القائمة الرئيسية.

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

4- الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

5- كتابة الحروف والأرقام المطلوبة للوحة والضغط على بحث.

وعقب إرسال الطلب، يتم إدراج اللوحة التي اختارها المستخدم ضمن لوحات المزاد في أقرب دورة متاحة، وفي حالة الفوز يمكن السداد إلكترونيًا عبر بطاقات الدفع أو نقدًا في أحد فروع البنوك المعتمدة.