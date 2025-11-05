أول بيان من الداخلية بشأن واقعة محاولة بتر يد سائق بميت غمر

لم يكن يتخيل "محمود السيد" أن عتابه لأحد الأشخاص بسبب تحرشه لفظيًا بزوجة شقيقه أثناء استقلالهما سيارته "ميكروباص" للعودة إلى لمنزل، يتطور إلى مشاجرة تنتهي بقطع ذراعه بسلاح أبيض "سنجة" إلى نصفين.

أثناء وقوف المجني عليه وزوجة شقيقه بسيارته الأجرة في أحد المواقف بمنطقة ميت غمر بالدقهلية، فوجئ بنظرات وهمهمات 3 شباب يستقلون "توكتوك" لزوجة شقيقه تحمل معاني غير لائقة، بل تطور الأمر لمحادثته وإجباره على الرحيل من الموقف.

لم يتوقف الأمر هنا بل لاحقه المتهمين على الطريق وأجبروه على الترجل من السيارة؛ لم يتحمل الشاب الإهانة وحركته غيرته للدفاع عن أهل بيته ونشب بينه وبين الشباب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدي.

فوجئ المجني عليه أثناء المشاجرة بحيازة أحد الشباب لسلاح أبيض "سنجة"، فحاول الدفاع عن نفسه بجذع شجرة وجده ملقى على الأرض في مكان الواقعة، إلا أن المتهم سدد له قاتلة فداها الضحية بيده ما أسفر عن إصابته وقطع ذراعه إلى نصفين.

خارت قوى المجني عليه وسقط أرضًا يتدلى نصف ذراعه أمامه ولا يربطه بجسده سوى الجلد بعد أن قطمت الضربة عظامه، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين في الاعتداء بارتكاب الواقعة، وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

