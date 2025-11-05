أول بيان من الداخلية بشأن واقعة محاولة بتر يد سائق بميت غمر

"فدا روحه بايده".. قصة "محمود" قُطع ذراعه دفاعًا عن زوجة شقيقه من التحرش

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على آخر بسلاح أبيض بمحافظة الدقهلية، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكسور وجروح قطعية في اليد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعدي أحد الأشخاص على نجل شقيقته، يعمل سائقًا، باستخدام سلاح أبيض، بدائرة المركز.

وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بكسور وجروح قطعية باليد، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة المتهم لشقيقة المصاب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم فور وقوع الحادث، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة المركز، وله معلومات جنائية. كما تم ضبط السلاح المستخدم في التعدي. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات.