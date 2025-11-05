كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور ومقاطع فيديو تزعم وجود ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة في الوقت الراهن.

وأوضحت مصادر أمنية، أن المقاطع المشار إليها قديمة، سبق تداولها خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه، والإعلان عن تفاصيلها بما يتفق مع ثوابت الوزارة.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى جهاز الشرطة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة