تبث قنوات بدون ترخيص.. ضبط محطة تليفزيونية بالشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بإنشاء وإدارة محطة بث لاسلكية بدائرة قسمي شرطة "أول وثان الزقازيق" ومركزي شرطة "الزقازيق والقنايات"، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها، و(3 وحدات معالجة مركزية – 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي).

وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة