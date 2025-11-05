إعلان

الداخلية تسقط شبكة استغلت 14 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة | صور

كتب : علاء عمران

12:45 م 05/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المتهمين (1)_1
  • عرض 5 صورة
    المتهمين (1)
  • عرض 5 صورة
    المتهمين (2)
  • عرض 5 صورة
    المتهمين (4)

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأطفال، وضبط المتورطين في استغلالهم لأغراض غير مشروعة على مستوى الجمهورية.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط 12 متهما من بينهم 6 سيدات (لـ7 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال 14 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة بمناطق متفرقة في محافظة القاهرة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

أجهزة وزارة الداخلية الداخلية التسول القاهرة

