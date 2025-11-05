إعلان

الداخلية تواصل ضرباتها ضد تجار العملة.. ضبط 10 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

12:29 م 05/11/2025

مبلغ مالي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

