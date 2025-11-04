الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة "الميراث" في المطرية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحب حساب من قيام أشقاء زوجة شقيقه بالتعدي على شقيقه وزوجته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات حول الميراث بمنطقة المطرية بالقاهرة.



وأفاد الفحص بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من عامل وزوجته المصابة بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثانٍ مكوّن من 3 أشخاص من أقاربهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات حول الميراث.

