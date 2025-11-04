إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة "الميراث" في المطرية

كتب : علاء عمران

04:26 م 04/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحب حساب من قيام أشقاء زوجة شقيقه بالتعدي على شقيقه وزوجته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات حول الميراث بمنطقة المطرية بالقاهرة.


وأفاد الفحص بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من عامل وزوجته المصابة بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثانٍ مكوّن من 3 أشخاص من أقاربهم.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات حول الميراث.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع التواصل الاجتماعي المطرية مشاجرة الميراث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟