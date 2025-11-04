سيدة تستدرج شابا لعصابة السلام.. واحتجازه داخل شقة لابتزازه ماليا

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة احتجاز شاب وابتزازه ماديًا داخل شقة بمنطقة السلام أول، بعد أن تلقى قسم الشرطة بلاغًا من مالك ورشة يقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتلقيه اتصالًا من شخص مجهول يطالبه بمبلغ مالي نظير إطلاق سراح نجل شقيقته المحتجز لديه.

على الفور، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لفحص البلاغ وتتبع خط سير المكالمات، وتبيّن من التحريات أن وراء الواقعة شخصين وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، حيث قامت الأخيرة باستدراج المجني عليه إلى إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، ليتم احتجازه هناك من قِبل شركائها.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من المباحث الشقة محل الواقعة، وتمكنت من تحرير المجني عليه وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على سلاح أبيض وعصا خشبية وإيصال أمانة موقع من المجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بهدف ابتزاز الضحية والحصول على مبالغ مالية منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.