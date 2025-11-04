ضبط 81 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. و72 سائقًا تحت تأثير المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، في إطار توجيهات الوزارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملات من ضبط 81 ألف و33 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1540 سائقا على الطرق، وتبين إيجابية 72 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة المرورية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 830 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تحميل ركاب بالمخالفة لشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 131 سائقًا تبين إيجابية 13 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، إلى جانب التحفظ على مركبة مخالفة لقانون المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

