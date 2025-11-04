حكم نهائي وبات بشأن المتهمين بحرق قسم شرطة حلوان

كتب– صابر المحلاوي:

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية حرق قسم شرطة حلوان، باستثناء من صدرت ضدهم أحكام غيابية، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2018، والذي كان قد قضى بسجنهم ثلاث سنوات مشددًا، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، حين وجهت النيابة العامة اتهامات لعدد من الأشخاص بإشعال النار عمدًا في حجز قسم شرطة حلوان، ومقاومة رجال الشرطة، وإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

وأكدت محكمة النقض أن الحكم الابتدائي شابه قصور في التسبيب وغموض في الأدلة، إذ لم يوضح أفعال كل متهم على نحو دقيق، واكتفى بعبارات عامة دون بيان مضمون الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة، مشددة على أن الأحكام الجنائية لا تُبنى على الظن، بل على اليقين المستمد من أدلة واضحة ومحددة.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد مبدأ براءة المتهمين حال غياب الأدلة القاطعة، ويضع حدًا نهائيًا لأحد أبرز ملفات أحداث العنف التي شهدتها منطقة حلوان.

