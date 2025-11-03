إحالة المتهمات بالتعدي على "كارما" داخل مدرسة التجمع لمحكمة الطفل

أحالت نيابة الطفل الطالبات المتهمات بالتعدي على الطالبة "كارما" داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس إلى محكمة الطفل، لاتهامهن بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في الأنف.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي للطالبة "كارما"، والذي أكد تعرضها لإصابات بالغة نتج عنها عاهة مستديمة.

وفي وقت سابق، قدّمت المجني عليها مقطع فيديو للنيابة يوثق لحظة اعتداء عدد من الطالبات عليها داخل فناء المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح وكدمات متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث تنفيذًا لقرار النيابة العامة، عقب تداول مقاطع مصورة تُظهر الواقعة، بينما أشار التقرير الطبي إلى وجود كسر في عظام الأنف وحاجتها إلى الراحة لمدة أسبوعين.

واتهم والد الطالبة إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في منع الاعتداء الذي وقع داخل أسوارها.

