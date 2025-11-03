"شغل أغاني بصوت عالي".. القبض على سائق توك توك في المنيا

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" أثناء تشغيل مكبر صوت بصوت مرتفع في وقت متأخر من الليل، متسببًا في إزعاج المواطنين بإحدى مناطق محافظة المنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة "التوك توك" الظاهرة في الفيديو، وتبيّن أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها – مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.