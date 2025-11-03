الداخلية تكشف ملابسات احتجاز رجل أعمال بالمعادي

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة احتجاز مالك شركة بالقاهرة، عقب بلاغٍ بتغيبه في ظروف غامضة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الجريمة، وإطلاق سراح المجني عليه مصابًا بإصابات متفرقة.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من أحد الأشخاص بتغيب والده مالك شركة عقب خروجه من المنزل مستقلًا سيارته، مشيرًا إلى وجود خلافات مالية بين والده وأحد الأشخاص.

وبتشكيل فريق بحث جنائي وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المتهم الرئيسي، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه لقيامه بالنصب عليه بزعم بيع قطعة أرض والاستيلاء منه على مبلغ مالي دون رده، فاستعان بابن شقيقه واستدرجا المجني عليه واحتجزاه داخل شقة مملوكة لهما بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة محل الاحتجاز، وأسفر التفتيش عن ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة أسيوط، وبحوزة أحدهم سلاح ناري (فرد خرطوش)، أثناء احتجازهم المجني عليه الذي عُثر عليه مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال المجني عليه، أكد ما جاء في التحريات، موضحًا أنه تعرض للاحتجاز والاعتداء عليه لإجباره على رد المبالغ المالية محل الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

