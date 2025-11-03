إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 640 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب : علاء عمران

11:07 ص 03/11/2025

مخالفة لقائدي الدراجات النارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 640 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ارتداء الخوذة مخالفة قائدي الدراجات النارية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة