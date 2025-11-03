كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت إلى المتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، بينما وُجهت إلى المتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما نُسب إلى بعضهم حيازة مطبوعات تروّج لأفكار الجماعة محل الاتهام.

