منتهية التراخيص.. ضبط سائق قطع الطريق وسار عكس الاتجاه بالقاهرة

كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نقل يقوم بقطع الطريق والسير عكس الاتجاه معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.

وبالفحص، تبين ضبط السيارة النقل المشار إليها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما أمكن تحديد قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، موضحًا أنه لجأ إلى السير عكس الاتجاه اختصارًا للطريق دون مراعاة لخطورة سلوكه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائده