قرارات عاجلة من النيابة العامة في واقعة دهس طفلة أمام مدرسة بالشروق

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة حبس السيدة المتهمة بدهس الطفلة جنى أمام إحدى المدارس بمدينة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوقوف على ما إذا كان هناك شبهة جنائية.

كما أصدر القرار بالتصريح بدفن ضحية حادث الدهس بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول الطفلة جنى مصابة بإصابات بالغة، قبل أن تُفارق الحياة أثناء محاولة إسعافها.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطفلة تعرضت للدهس لحظة خروجها من المدرسة أثناء عبورها الطريق. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المتهمة والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.