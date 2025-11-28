إعلان

"النار وصلت للسماء".. مصدر: حالتا اختناق في حريق إستوديو مصر

كتب : محمد شعبان

02:41 م 28/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل داخل إستوديو مصر بالهرم
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل داخل إستوديو مصر بالهرم
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل داخل إستوديو مصر بالهرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر أمني مسؤول إن رجال الحماية المدنية بالجيزة يجابهون جحيم نيران إستوديو مصر لافتا إلى تسجيل حالتي اختناق حتى الىن وحالتهما مستقرة.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن الحريق اندلع داخل "لوكيشن تصوير" خاص بأحد الأعمال الفنية المقرر عرضها في موسم رمضان 2026 بطولة فنان شهير لافتا إلى تواجد القيادات الأمنية بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بموقع الحريق.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة يتابع تطورات البلاغ لحظة بلحظة مع الدفع بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق ومنع خطر امتداد النيران إلى المساكن المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق إستوديو مصر استوديو مصر ستوديو مصر حريق لوكيشن محمد إمام رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق ضخم يلتهم ستوديو مصر بالمريوطية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)