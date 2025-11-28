بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة

قال مصدر أمني مسؤول إن رجال الحماية المدنية بالجيزة يجابهون جحيم نيران إستوديو مصر لافتا إلى تسجيل حالتي اختناق حتى الىن وحالتهما مستقرة.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن الحريق اندلع داخل "لوكيشن تصوير" خاص بأحد الأعمال الفنية المقرر عرضها في موسم رمضان 2026 بطولة فنان شهير لافتا إلى تواجد القيادات الأمنية بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بموقع الحريق.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة يتابع تطورات البلاغ لحظة بلحظة مع الدفع بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق ومنع خطر امتداد النيران إلى المساكن المجاورة.